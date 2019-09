The Walking Dead: continua il malcontento di Jeffrey Dean Morgan su Negan

Il villain Negan non è di certo il personaggio più amato di The Walking Dead e, come ha precisato l'attore Jeffrey Dean Morgan: "Non penso ci siano possibilità di redenzione per Negan". Eppure sembra essersi accesa una scintilla di bontà nella sua anima oscura, grazie all'affiancamento sul set di Judith Grimes (Cailey Fleming).

Sin dalla sua prima apparizione Negan ci è stato presentato come un uomo malvagio, senza scrupoli ed incline alla violenza, talvolta spietata, e nel corso degli anni ha mantenuto una caratterizzazione costante, tanto da risultare insopportabile non solo al pubblico, ma anche agli attori del cast e primo tra tutti lo stesso Morgan, da sempre in conflitto con il ruolo assegnatogli.

È solo nella nona stagione che abbiamo visto un lato nuovo ed inaspettato della sua personalità: mai ci saremmo aspettati che implorasse Maggie, vedova di una delle tante vittime dell'iconica Lucille, di ucciderlo. Del suo passato non sappiamo molto, solo che un tempo era un insegnante ed in merito l'attore apre una parentesi profonda: "Penso avesse una forte affinità coi bambini e che Judith gli piaccia veramente. Forse vedere questo nuovo Negan migliorerà il suo rapporto coi fan". Che sia l'inizio di un nuovo capitolo per il noto villain?

Cosa aspettarci dalla decima stagione? Stando alle dichiarazioni di Morgan, tutto fa sperare in entusiasmanti sviluppi per The walking Dead, specialmente quelli che lo vedranno accompagnato dalla giovane Cailey Fleming e a pochi giorni giorni dall'uscita della nuova stagione, in programma per il 6 ottobre, l'eccitazione è palpabile.