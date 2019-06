The Walking Dead continuerà ad essere girato in pellicola per preservare la sua identità

Durante un panel organizzato da Variety, la showrunner Angela Kang ha confermato la sua intenzione di girare The Walking Dead in pellicola per mantenere l'identità visiva e il tono dello show targato AMC.

"Lavoriamo in un medium visivo e la TV si è avvicinata sempre di più al cinema negli ultimi vent'anni, e penso che l'aspetto di una serie contribuisca al suo tono e alla sua percezione," ha detto Angela Kang. "E' una sorta di qualità ineffabile che ti fa pensare che ci sia romanticismo, o tristezza, o qualsiasi altra cosa, quindi è molto specifico e molto importante."

"Una delle sfide più interessanti nel lavorare a The Walking Dead è stato girare tutto in pellicola da 16mm, e spesso abbiamo pensato 'Cambiamo al digitale o no?', perché ora puoi ricreare un aspetto molto simile."

Nonostante la possibilità di replicare un certo look tramite il digitale, la showrunner ha intenzione di preservare l'identità visiva stabilità da Frank Darabont con la prima stagione: "C'è ancora qualcosa che differenzia l'aspetto giornaliero degli zombie sul 16mm rispetto a come possiamo imitarlo con il digitale, perciò abbiamo scelto di proseguire su questa strada."

In attesa di scoprire di cosa tratterà il secondo spin-off di The Walking Dead, la serie principale tornerà il prossimo autunno con la decima stagione. La quinta stagione di Fear the Walking Dead, invece, ha debuttato lo scorso 2 giugno e si prepara ad introdurre nuovi personaggi. Qui potete trovare tutte le novità sulla nuova stagione di The Walking Dead.