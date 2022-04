The Walking Dead, ultima corsa in moto per Daryl: Norman Reedus saluta la serie AMC

Le riprese di The Walking Dead 11 sono terminate e così Norman Reedus ha salutato il suo Daryl Dixon come potete vedere dal video della sua ultima corsa in moto sul set della serie AMC che si sta avviando verso la sua definitiva conclusione.

Nel breve frammento video di soli quattro secondi tratto dall'ultimo episodio di The Walking Dead in assoluto, Reedus è vestito di nero mentre guida la moto di Daryl fino a scomparire dalla telecamera. Si tratta dell'ultima corsa di questo amato personaggio nella serie AMC, ma Reedus tornerà presto al fianco di Melissa McBride nello spinoff senza titolo che segue Daryl e Carol in una nuova avventura attraverso l'apocalisse degli zombie.

"La fine. The Walking Dead è terminato", ha scritto il direttore della fotografia Duane Manwiller condividendo il video su Instagram. "L'ultimo giro di Daryl Dixon... Ci mancherai Norman. Grazie per la corsa sfrenata".

Nei giorni scorsi anche Norman Reedus ha celebrato la fine di The Walking Dead 11 con un video con il regista dell'ultimo episodio Greg Nicotero:

"Ti amo, amico. Grazie per tutto", ha detto Reedus a Nicotero. "E' stata una vera gioia". Dopo che Nicotero ha osservato che erano "bambini" quando hanno iniziato a lavorare allo spettacolo nel 2010, e così l'interprete di Dary ha detto: "Sento che il mio intero cervello è in cortocircuito in questo momento. Non riesco davvero a capire ciò che sta accadendo".

Siete tristi per la fine di The Walking Dead? Ditecelo nei commenti.