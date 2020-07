The Walking Dead, cosa accadrà in futuro tra Eugene e Stephanie? Risponde Josh McDermitt

Dopo mesi di incertezza abbiamo finalmente scoperto la data del finale della stagione 10 di The Walking Dead, e sappiamo che Eugene ha un importante appuntamento col destino. Nell'episodio intitolato Morning Star il personaggio interpretato da Josh McDermitt ha ricevuto da Stephanie (Margot Bingham) le coordinate per un incontro a Charleston.

Eugene partirà dunque alla volta della Virginia insieme a Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) e a Princess (Paola Lázaro).

Intervenuto al panel virtuale dedicato a The Walking Dead nel corso del Comic-Con@Home, Josh McDermitt ha provato ad anticipare qualcosa, ammettendo di sperare che il rapporto tra Eugene e Stephanie possa sfociare in "qualcosa in più".

"Non credo abbia pensato all'aspetto di lei" ha raccontato parlando del suo personaggio. "Hanno interessi simili, e penso si stia connettendo con lei a un livello che non aveva mai raggiunto con Rosita. A entrambi piacciono delle cose da nerd, ed è fantastico, a lei piacciono i suoi strani riferimenti, e probabilmente anche lei ha degli strani riferimenti."

Tra Rosita e Eugene, ha continuato l'attore, il rapporto adesso è ottimo, ma "quando li abbiamo incontrati per la prima volta insieme era più contraddittorio, costruito sulla menzogna. [...] Quello che sta costruendo con Stephanie invece sta nascendo su basi più solide."

Nella stagione 11 di The Walking Dead il personaggio di Eugene continuerà così la sua evoluzione. "Non sto dicendo che avrà sicuramente una relazione con Stephanie" conclude McDermitt, "ma spero che ci possa essere qualcosa di più. [...] Una relazione sana è qualcosa che non ha mai avuto, e mi piacerebbe vederlo muoversi in quella direzione. Spero che ne abbia l'occasione."

Nel finale di stagione di The Walking Dead 10, inoltre, vedremo tornare una Maggie molto diversa.