The Walking Dead, cosa accadrebbe se Daryl conoscesse il segreto di Minchonne?

Durante il Comic-Con virtuale, Norman Reedus ha rivelato cosa sarebbe potuto accadere se Daryl avesse appreso la verità sul motivo per cui Michonne ha lasciato The Walking Dead. Si tratta di un segreto finora condiviso solo con la figlia Judith.

Mentre era via per recuperare le armi che credeva potessero porre fine alla Guerra con i Sussurratori, Michonne ha scoperto che Rick Grimes è sopravvissuto all'esplosione del ponte. Judith ha omesso queste informazioni quando ha detto a Daryl che Michonne era via per aiutare le persone che incontrava, confessando in seguito di mantenere segreti perché: "Forse te ne andresti anche tu".

Probabilmente Daryl pur sapendo la realtà dei fatti, non sarebbe andato via, secondo le parole di Norman Reedus: "Sente che devi prendersi cura dei bambini, deve prendersi cura del resto del gruppo. Non credo che avrebbe seguito Michonne in quel momento ... penso che [il gruppo] necessita del suo aiuto. Quindi no, non in quel momento. E Michonne può prendersi cura di se stessa".



Nonostante siano passati sette anni senza un corpo, Daryl "vuole la conferma" che Rick sia morto, ha detto Reedus durante un episodio del 2019 di Talking Dead. "Non si arrende. E finché non trova un corpo, continuerà a cercare."



Daryl di The Walking Dead ora è il tutore RJ e Judith Grimes, andare via significherebbe abbandonare anche loro. Conosceremo di più sul loro destino nei sei episodi extra di The Walking Dead recentemente annunciati.