The Walking Dead, cosa sarebbe potuto accadere ad Alpha e Negan? La star ce lo svela

Uno dei primi grandi cattivi di The Walking Dead, il Governatore, è rimasto nell'immaginario collettivo come uno dei peggiori villain di sempre. Certamente molto più malvagio dei cattivi successivi, Negan ed Alpha, come sottolinea David Morrissey. Ma quale sarebbe stato il loro destino nelle mani di Philip Blake?

Il Governatore, si è inimicato Rick Grimes (Andrew Lincoln) e la sua banda di sopravvissuti all'apocalisse nella terza e quarta stagione di The Walking Dead, molto prima che il gruppo incontrasse il viscido leader di Hilltop Colony Gregory.

"Il Governatore avrebbe spazzato il pavimento con tutti gli altri", ha detto Morrissey durante il Virtual Wizard World di quest'anno. "Non c'è mai stato alcun paragone tra lui e gli altri, avrebbe fatto fuori tutti in un lampo compresi Negan ed Alpha".

Parlando poi di Shane interpretato da Jon Bernthal, che al contempo è stato co-protagonista ed antagonista delle prime due stagioni ha detto: "Che grande attore. Non ho mai avuto la possibilità di lavorare con Jon, penso che sia un attore fantastico, davvero eccezionale. É stato davvero un cattivo ragazzo ... ha fatto delle cose terribili. Ha dato il tono ai cattivi successivi, me compreso".

Morrissey, che temeva il contraccolpo dei fan dopo che il Governatore aveva assassinato il padre di Maggie Hershel (Scott Wilson) nella quarta stagione dello spettacolo, ha aggiunto che il leader di Woodbury non si considerava un cattivo nonostante i suoi attacchi a personaggi come Andrea (Laurie Holden), Michonne ( Danai Gurira) e Merle (Michael Rooker).

"La cosa importante che penso, come attore, è che non giudichi mai i tuoi personaggi. Quindi non dici mai a te stesso, 'Questo è un uomo cattivo'", ha detto. "Perché tutto quello che stai facendo, lo stai facendo per una buona ragione. È un uomo sta proteggendo una città, che farà tutto il possibile per proteggere quella città e si convincerà che tutto quello che fa ha delle giuste ragioni".

