The Walking Dead: cosa ci racconteranno i film di Rick Grimes?

L'attesa dei fan nei confronti dei prossimi prodotti legati al franchise di The Walking Dead è alle stelle. La seconda parte della decima stagione debutterà presto sui nostri schermi, e abbiamo visto insieme un interessante teaser di The Walking Dead 10B con Maggie come protagonista. Ma c'è qualcosa che attira ancora più interesse.

Stiamo parlando ovviamente della trilogia di film che sarà incentrata sul personaggio di Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln. Con l'inizio delle riprese del primo lungometraggio di The Walking Dead con Rick alle porte, sembra lecito iniziare a chiedersi quale potrebbe essere la trama delle pellicole, e di cosa potrebbero parlare. Iniziamo

Dove ci eravamo lasciati con Rick

L'ultima apparizione dell'amatissimo personaggio è stata nel quinto episodio della nona stagione, dal titolo Cosa c'è dopo. Nella puntata in questione, un gravemente ferito Rick viene tratto in salvo da Anne (Pollyanna McIntosh), che lo porta su un elicottero, promettendogli che starà bene. Da quel momento, di Rick non sappiamo più nulla.

Alcune ipotesi

Considerando che proprio dopo la misteriosa "sparizione" di Rick la trama dello show è andata avanti di ben sei anni, sono in molti a chiedersi che direzione potrebbe prendere la trilogia di film. Una delle suggestioni più ovvie è, sicuramente, quella che vede i tre film a coprire i 6 anni di "buco" tra l'episodio dell'elicottero e quando abbiamo ripreso le avventure della serie. Tuttavia, ciò avrebbe senso solamente se Rick poi in qualche modo si ricollegasse con lo show: in questo senso, potrebbe essere un importante indizio il fatto che i prossimi episodi della seconda parte di The Walking Dead 10 saranno incentrati sulla ricerca di Rick, dopo la scoperta di Michonne (Danai Gurira) del fatto che l'uomo sia ancora vivo. Un'alternativa valida è che vedremo le storie della serie e dei film svolgersi in "parallelo", con le tre pellicole che copriranno lo stesso arco di tempo delle ultime tre stagioni dello show. Infine, un'idea di certo interessante, ma al momento meno probabile, è quella di portarci ancora più avanti nel futuro, e di vedere quindi cosa succederà nel mondo di TWD dopo la fine della serie. Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

