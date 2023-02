The Walking Dead, cosa faceva Rick Grimes prima dell'apocalisse?

I personaggi di The Walking Dead si sono ormai rassegnati a vivere in un mondo che non potrà mai tornare quello di prima, cercando comunque di impegnarsi perché una nuova forma di civiltà possa nascere dall'apocalisse zombie: non va dimenticato, però, che tutti i nostri protagonisti conducevano un'esistenza normale prima della pandemia.

Prendiamo Rick, ad esempio: nel corso delle varie stagioni dello show AMC ci siamo abituati a vedere il personaggio di Andrew Lincoln vestire i panni di leader delle comunità di sopravvissuti (o almeno di quelle di cui la serie segue le vicende): ma chi ricorda quale fosse l'occupazione del nostro prima che gli zombie invadessero il mondo intero?

Per rinfrescarci la memoria basta fare un salto indietro al primo episodio della serie, quando Rick si risveglia da un coma lungo alcune settimane dopo esser stato colpito in servizio: il nostro era infatti uno sceriffo (nella serie TV operativo nella contea di King, in Georgia) ed ebbe la sfortuna di finire in ospedale praticamente pochi giorni prima che il mondo cominciasse a collassare sotto i colpi del virus.

Sposato con Lori e padre di Carl, il nostro Rick subì un risveglio decisamente traumatico qualche anno fa: complimenti a lui per esser riuscito a rimettersi in piedi così velocemente! A proposito del nostro sceriffo, comunque, qui trovate le prime immagini di Rick e Michonne nello spin-off a loro dedicato.