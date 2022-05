The Walking Dead, cosa sta succedendo allo spin-off di Daryl?

L'orizzonte sembrava (e sembra tutt'ora) nerissimo per lo spinoff annunciato su Daryl e Carol di The Walking Dead e ambientato in Europa. Prima si è sfilata la stessa protagonista, la Melissa McBride che interpreta Carol. Poi anche la storica showrunner della serie, Angela Kang. Lo spinoff è a rischio cancellazione?

Le cose non stanno andando affatto bene in casa AMC, né in merito i tanti spinoff annunciati in vista della fine della serie principale, né per quanto riguarda la stessa nave madre. Pezzi storici del franchise si staccano per i motivi più disparati, alcuni sulla scia della scelta coraggiosa fatta a suo tempo da Andrew Lincoln, interprete di Rick Grimes. In realtà, apparentemente, non è che non scorra buon sangue all’interno della produzione, meno che per la causa feroce fra AMC e il creatore di The Walking Dead, il leggendario Robert Kirkman. La verità è che alcuni dei nomi che l’hanno resa tanto nota, nel corso di più di dieci anni, si trovano a bordo dal giorno uno.

Di tutti i personaggi presenti dall’episodio pilota infatti, tolto il Rick Grimes destinato a tornare, rimanevano superstiti solo Carol e Daryl, in lizza per uno spinoff d’ambientazione europea in cui sarebbero stati protagonisti. Ma dopo tanto tempo e soprattutto con uno spostamento delle riprese oltreoceano, sembrava prevedibile che uno dei due si sfilasse. È stata Melissa McBride, alla fine, a prendere questa decisione, trasformando il duetto in uno show da solista. Queste le motivazioni rese dall’emittente: “Il trasferimento in Europa è diventato logisticamente insostenibile per Melissa in questo momento. Sappiamo che i fan rimarranno delusi da questa notizia, ma speriamo vivamente di rivedere Carol nel prossimo futuro".

Non cambieranno quindi i piani per il personaggio, che non verrà ucciso e non si aggiungerà al folle conteggio totale di morti in The Walking Dead. Pochi giorni dopo però, è arrivato l’annuncio che anche la storica showrunner della serie madre, Angela Kang, si stava sfilando dallo spinoff di The Walking Dead, rimanendo solo come produttrice esecutiva. L’emittente ci ha tenuto a far sapere che il passaggio di mano era stato deciso prima dell’annuncio della McBride, per venire incontro al desiderio della Kang di lavorare su altri progetti AMC. Quindi non era segnale di un’intera produzione che stava affondando, oltre al fatto che non lasciava il posto vuoto, perché David Zabel era già stato scelto in sostituzione.

Tuttavia, tanti addii tutti insieme sembravano aver reso uno sviluppo dello sceneggiato pressoché impossibile. Eppure, proprio nella giornata di ieri, il Norman Reedus che interpreta Daryl ha parlato dello show in arrivo prendendo sì atto della decisione della McBride, ma rassicurando gli spettatori che lo sviluppo sta continuando e che muterà semplicemente di approccio. Al posto di una coppia fissa, anticipa Reedus, sembra che Daryl si ricongiungerà via via con tutta una serie di storici personaggi di TWD scomparsi da tempo, come sta avvenendo in Fear the Walking Dead. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!