The Walking Dead: Cosa è successo al gruppo di Eugene nel finale di stagione? Scopriamolo

I numerosi appassionati della storia di Robert Kirkman hanno finalmente potuto vedere il finale di stagione di The Walking Dead 10: scopriamo quindi cosa è successo al gruppo di sopravvissuti guidati da Eugene.

Come sapete il personaggio interpretato da Josh McDermitt era in viaggio insieme a Ezekiel, Yumiko e Princess per incontrarsi con Stephanie, persona che è riuscito a contattare via radio. Nel corso della puntata intitolata "A Certain Doom", li abbiamo visti raggiungere il luogo dell'incontro, non trovando nessuno, Eugene decide quindi di non arrendersi, affermando di essere sicuro che in zona è sicuramente presente un altro gruppo di sopravvissuti, quando le sue parole sono interrotte da un numeroso gruppo di soldati armati di fucili e coperti da una armatura bianca: si tratta di truppe del Commonwealth, territorio in cui è presente anche Stephanie, che ordinano ai protagonisti di arrendersi.

Il produttore esecutivo Greg Nicotero ha quindi svelato qualche retroscena riguardo la puntata, affermando che l'armatura è stata prodotta da una stampante 3d, inoltre la scena dell'arrivo dei soldati del Commowealth, in cui sembra che siano presenti numerose comparse, è stata girata soltanto con 8 persone. Siamo sicuri che la scoperta di questo nuovo gruppo avrà importanti ripercussioni, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista a Norman Reedus sulla conclusione di The Walking Dead.