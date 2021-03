The Walking Dead: ecco cosa è successo a Maggie mentre era via

Maggie is back! Dopo un periodo di lontananza, il personaggio interpretato da Lauren Coha è tornato ad apparire in The Walking Dead quando i sopravvissuti hanno messo a tacere i Whisperers in "A Certain Doom", l'episodio conclusivo dello scorso ottobre.

Circa sette anni prima degli eventi narrati nelle decima stagione, Maggie dopo aver lottato per giustiziare Negan ha deciso di lasciarlo marcire in prigione per aver ucciso Glenn, suo marito. La vedova e il piccolo Hershel di un anno hanno poi lasciato la loro casa nella colonia di Hilltop con Georgie. Apprendiamo ora che Maggie è stata via diverso tempo per aiutare una nuova comunità.

Nell'episodio Home Sweet Home, ci troviamo ovviamente in avanti nel tempo rispetto a quanto appena raccontato e Maggie spiega a Daryl ciò che è accaduto. Aveva deciso di abbandonare Hilltop proprio per aiutare nuove comunità come Georgie aveva fatto con loro ma, nulla era andato come previsto.

Maggie non sa cosa sia successo a Georgie. L'ha visto per l'ultima volta con le gemelle qualche estate fa, vicino a Knoxville nel Tennessee, prima che il trio decidesse di dirigersi a ovest. "Sono rimasta con Hershel. E non molto tempo dopo il luogo dove eravamo è stato distrutt0 e così abbiamo deciso di scappare. Non l'ho più vista da allora".

Per qualche istante Maggie aveva poi pensato di ritornare a casa ma ha poi deciso di unirsi ad un altro gruppo di sopravvissuti: "La mattina dopo abbiamo incontrato questa intera comunità di persone che avevano bisogno di noi tanto quanto noi ne avevamo di loro. Sembrava che fosse destino, ma anche questo è finito".

Intanto, proprio nel corso di questo episodio, è stato diffuso a sorpresa il primo teaser di The Walking Dead 11.