The Walking Dead, cosa sarebbe successo se Rick Grimes avesse ucciso Negan?

Il produttore esecutivo di Walking Dead e l'ex showrunner Scott Gimple intervenuto al Comic-con@Home ha parlato delle possibili conseguenze che avrebbe potuto avere la morte di Negan per mano di Rick Grimes a partire dalla nona stagione di The Walking Dead.

Ricorderete bene come nella realtà dei fatti siano andate le cose. Nel finale dell'ottava stagione, Rick Grimes cattura Negan ma, decide di lasciarlo libero per onorare il futuro civile e pacifico tanto desiderato Carl (Chandler Riggs). La morte del temibile villain con la mezza chiodata avrebbe sicuramente causato la fine della guerra con i Salvatori, ma avrebbe potuto portare con se un'innumerevole quantità di altre conseguenze come svela Gimple:

"Parliamo molto dell'effetto farfalla, un personaggio è lì, un personaggio non è lì. L'abbiamo mostrato con l'ultimo episodio di Michonne" ha detto riferendosi all'episodio in cui la donna immagina possibili scenari disastrosi per fortuna mai accaduti.

"Penso che se avessero ucciso Negan, i conflitti sarebbero stati diversi con le comunità", ha detto Gimple, aggiungendo che probabilmente questi scontri sarebbero stati nella prima metà della stagione 9. Quella stagione ha Michonne redigere una carta per vincolare le cinque comunità per equità e leggi, mentre il vendicativo leader dell'Oceanside, Cyndie (Sydney Park) ha condotto una missione clandestina per far fuori Salvatori colpevoli di crimini imperdonabili.

Spinto dall'immaginazione, Gimple continua: "Forse Rick sarebbe morto. Forse quel nuovo spirito non avrebbe attraversato le comunità. Forse questo avrebbe creato più conflitti, e forse i Sussurratori avrebbero spazzato via tutti fuori perché non riuscivano a metterli insieme".

Nell'intervento Gimple ha parlato anche di possibili ritorni in The Walking Dead e, per qualcuno che riappare, qualcunaltro sembra destinato ad andare via. Pare infatti che Jeffrey Dean Morgan voglia lasciare in corsa The Walking Dead 11 per i troppi impegni lavorativi.