The Walking Dead: cosa vorrà mai dire il simbolo PPP?

Dopo aver fatto per la prima volta la sua comparsa nella settima stagione dello show, il simbolo con le tre P riportato su una carta magnetica ritrovata dal personaggio di Tara (Alanna Masterson) continua a rappresentare un'incognita, così come il suo reale significato e la connessione ad altri misteri dell'universo di The Walking Dead.

The Walking Dead si appresta a raggiungere la sua decima stagione, mentre la nona ha visto da poco la sua conclusione.

Lo show, celebre per i suoi colpi di scena, è rinomato anche per lasciarci col fiato sospeso per diverso tempo, come con la questione delle 3P, che si è presentata per la prima volta nella 7x06 dopo la scomparsa di Heath (Corey Hawkins).

Alanna Masterson aveva dichiarato nei primi mesi del 2019: “L’idea di Tara su dove lui fosse andato corrispondeva al luogo di provenienza della carta con su scritto PPP, che nessuno di voi potrà scoprire ancora per parecchio tempo, fino a quando non vedrete lo show… Perché Scott Gimple adora i segreti. È lì che si trova Heath."

Ora sappiamo chi ha preso Heath, così come sappiamo che (prima o poi) Hwakins dovrà tornare a interpretare il personaggio - e qui spazio ad altre speculazioni anche in base alle dichiarazioni di Dimple - e che Tara non c'è più, ma non abbiamo ancora idea di cosa vogliano dire quelle tre lettere - o meglio, la stessa lettera ripetuta tre volte -.

Il logo PPP potrebbe in realtà avere un qualche tipo di connessione con quello dei tre anelli presente sull'elicottero che si è portato via Rick nella 9x05, e che è comparso anche in Fear The Walking Dead.

Nel link fonte della notizia, potrete trovare un video realizzato dallo stesso sito dove si cerca di fare il punto della situazione.

Ma, come sempre, The Walking Dead ci lascia ancora una volta con più domande che risposte.