The Walking Dead: il creatore ha tentato varie volte di uccidere Judith Grimes

La figlia adottiva di Rick Grimes, Judith Grimes, ha rischiato la morte tantissime volte nel corso delle stagioni di The Walking Dead, a quanto pare.

Judith Grimes, la figlia adottiva di Rick Grimes, è morta da molto tempo nei fumetti di The Walking Dead di Robert Kirkman - e Kirkman stesso ha ammesso che ha cercato spesso di ucciderla anche nella serie tv.

"Ho cercato di far morire quella dannata ragazzina che ormai non è più tanto piccola - ho scritto la morte di Judith così tante volte che ormai non è nemmeno più divertente."

Questa rivelazione l'ha fatta durante il panel dedicato a TWD del NY Comic-Con, ancora in corso di svolgimento nella Grande Mela. Judith è il prodotto di una relazione tra la moglie di Rick, Lori e il migliore amico di lui Shane Walsh; il personaggio è stato ucciso nei fumetti nel numero 48 quando una Lori in fuga - tentando di mettere al sicuro la bambina - è stata colpita alla schiena e, cadendo, ha schiacciato con il suo peso la figlia.

Uno scenario simile si è quasi verificato nel corso della quarta stagione della serie televisiva, dopo che Lori (interpretata da Sarah Wayne Callies) è morta in prigione durante il parto. Quando il Governatore (David Morrissey) ha attaccato la prigione, il suo assalto aveva apparentemente ucciso la neonata, la cui culla vuota e insanguinata era stata ritrovata da Rick (Andrew Lincoln) e Carl Grimes (Chandler Riggs).

In seguito è stato rivelato che Judith era sopravvissuta ed era stata affidata alle cure di Carol (Melissa McBride) e Tyreese (Chad Coleman) che, alla fine, riescono a far tornare la bambina tra le braccia del padre e del fratello. La decisione di risparmiare Judith dal suo destino fumettistico, ha ammesso Kirkman, pare sia una cosa buona per la nona stagione:

"Quando vedrete la stagione nove sarete felici quanto me del fatto che nessuno mi ha ascoltato. C'è qualcosa di veramente interessante in questa stagione per Judith. Judith è un personaggio molto divertente."