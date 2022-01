The Walking Dead, è il compleanno di Norman Reedus: ecco gli auguri dello staff

Dopo le recenti voci riguardanti Norman Reedus come Ghost Rider, si torna a parlare della star di Hollywood. Quest'oggi, infatti, l'attore compie 53 anni e i creatori di The Walking Dead sono stati tra i più attivi a festeggiare il suo compleanno sui social.

Del resto, il suo ruolo di Daryl Dixon nell'amata saga post apocalittica è probabilmente quello per cui è principalmente conosciuto. Comunque, al di là di The Walking Dead, Reedus è anche legato al regista Guillermo del Toro, che lo fece debuttare sul grande schermo nel 1997 con il film horror Mimic. In seguito, sempre del Toro lo convinse a collaborare con il grande autore videoludico Hideo Kojima per quello che sarebbe dovuto essere Silent Hills, purtroppo cancellato. Alla fine però, il trio si riunì nuovamente nuovamente in Death Stranding, videogioco di Kojima del 2019, in cui Reedus è protagonista nei panni di Sam Bridges. In futuro invece, al di là dei rumour riguardanti Ghost Rider o un possibile Death Stranding 2, Norman Reedus sarà sicuramente coinvolto nello spin-off di The Walking Dead su Daryl e Carol, dopo la conclusione dell'undicesima stagione della serie.

Comunque, qui di seguito potete leggere alcuni dei messaggi di auguri rivolti all'attore sui social, che potete anche visionare direttamente in calce alla notizia: "Buon Compleanno, Norman Reedus!! Sono felice che tu sia nato. Grazie per tutto quello che dai a The Walking Dead ogni giorno", da parte di Angela Kang, showrunner della serie dalla nona stagione. Gale Anne Hurd, produttrice esecutiva di The Walking Dead, ha invece scritto: "Buon Compleanno ad una delle mie persone preferite dell'intero pianeta".

Infine, nell'attesa della seconda parte delle stagione conclusiva, vi invitiamo a dare una letta alla nostra recensione del finale "midseason" di The Walking Dead 11.