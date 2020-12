The Walking Dead: CRM e il Commonwealth si affrontano in questo poster fan made

Nelle ultime interviste a Scott Gimple di The Walking Dead abbiamo scoperto quali saranno i piani futuri di AMC per il celebre franchise. Nel frattempo ecco un poster creato da un fan incentrato sulla sfida maggiore della prossima stagione.

In calce alla notizia trovate l'immagine creata da @johnney5salive, in cui sono presenti due soldati pronti ad affrontarsi: il primo fa parte del CRM, gruppo militare della Civic Republic, società guidata da Elizabeth Kublek e che è stata la responsabile del rapimento di Rick Grimes, mentre il soldato vestito di bianco è un membro del Commonwealth, unione di vari insediamenti con a capo Pamela Milton. Come potete leggere nei commenti, i fan sono ansiosi di vedere come si concluderà la sfida dei due gruppi, in molti infatti hanno teorizzato che il finale dell'opera sarà incentrato sullo scontro tra le due società, che lottano per diventare il gruppo dominante nell'America post apocalittica.

Ricordiamo che l'undicesima stagione di The Walking Dead concluderà le vicende della saga principale, ma sono già stati annunciati vari progetti ambientati nel mondo creato da Robert Kirkman. Nel frattempo, se cercate altre indiscrezioni sulle prossime puntate inedite, ecco una lettura del copione di The Walking Dead 11 in cui troviamo come protagonisti Daryl e Carol.