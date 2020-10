The Walking Dead: ci sarà un crossover all'interno di World Beyond? 'Ci stiamo lavorando'

Sebbene non sia necessario aver visto The Walking Dead per apprezzare World Beyond, il nuovo spin-off potrebbe avere più di qualche punto di contatto con la serie principale e ciò potrebbe indicare la presenza di un crossover in vista.

A rivelarlo è Scott Gimple, una delle figure chiave del Walking Dead Universe: "È assolutamente possibile. Dirò che stiamo lavorando a qualcosa, ancora lontano, che possiede degli elementi crossover al suo interno. È davvero tutto ciò che posso dire, ma c'è sicuramente una possibilità. C'è una storia ancora lontana della quale non dirò niente, ma ci stiamo lavorando perché ci consentirà di concentrarci su alcune cose. Ci sono dei piani, ecco".

Sappiamo che la serie servirà da ponte verso i film su Rick Grimes, ma a questo punto è probabile che già all'interno dello spin-off vedremo apparire riferimenti o persino personaggi che ci permetteranno di capire qualcosa in più sulla serie principale. Del resto manca solo una stagione alla conclusione di The Walking Dead, e tutto dovrà in qualche modo convergere verso il finale, per cui è probabile che alcuni personaggi inizieranno ad entrare in contatto con il CRM, l'organizzazione militare che ha tratto in salvo Rick, presente anche in World Beyond.

Fear The Walking Dead ci ha dimostrato che alcuni personaggi centrali della serie possono tranquillamente valicare il confine e diventare protagonisti degli spin-off, per cui potremmo ipotizzare un ritorno di Michonne, che aveva abbandonato il gruppo per andare in cerca del marito, oppure dello stesso Rick.

In attesa di scoprirlo vi rimandiamo alla nostra anteprima di World Beyond, già disponibile su Amazon Prime Video.