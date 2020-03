The Walking Dead, Dan Fogler era già a conoscenza del destino di Luke nella stagione 9

Dan Fogler sapeva già che fine avrebbe fatto il suo personaggio quando ha accettato di unirsi al cast di The Walking Dead. L'attore, interprete di Luke nella stagione 9 della serie AMC, durante una recente intervista ha infatti rivelato di essere un grande estimatore dei fumetti di Robert Kirkman.

"Angela Kang un giorno mi ha chiamato e mi ha chiesto se volessi interpretare Luke, e io ho accettato subito" ha detto Fogler al podcast di Talking Dead to Me (via Comicbook.com). "Perché sono un fan dei fumetti, e solo l'idea di interpretare un personaggio che esiste in quei fumetti rende il bambino che è in me davvero felice."

"Sapevo già dai fumetti che il personaggio sarebbe dovuto morire, che la sua testa sarebbe dovuta finire su una di quelle picche. Così ho pensato, 'Okay, va bene, posso fare una stagione e poi andarmene.' E mi è piaciuto davvero molto. Mi sono divertito a colpire gli zombie in testa [ride]. Ho sempre voluto partecipare ad un film di zombie, e ho sempre voluto apparire in un western, quindi mi è andata bene per entrambi."

Per quanto riguarda la stagione in corso, la numero 10, l'episodio intitolato 'Come siamo diventati' andrà in onda domani sera su Fox. Nell'attesa, vi rimandiamo alle sinossi delle ultime tre puntate di The Walking Dead 10 e alla nostra recensione di The Walking Dead 10x12.