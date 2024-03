The Walking Dead, Danai Gurira: 'Abbiamo trasformato la saga in una storia d'amore'

The Walking Dead: The Ones Who Live ha sancito il tanto atteso ritorno della coppia Rick-Michonne anche se, per stessa per stessa ammissione di Danai Gurira, la coppia aveva bisogno di una pausa.

L'attrice, oltre a figurare tra i produttori esecutivi dello show di cui è co-protagonista accanto ad Andrew Lincoln, si è occupata in particolar modo del quarto episodio di The Walking Dead: The Ones Who Live, che ha diretto personalmente. Intervenuta al podcast TV's Top 5 di The Hollywood Reporter, condotto da Lesley Goldberg e David Fienberg, Danai Gurira ha avuto modo di parlare dello spin-off.

Dopo aver rievocato la sua decisione di lasciare The Walking Dead nel corso della sua decima stagione, l'attrice si è soffermata sull'esigenza di "riprendere in mano" il personaggio di Michonne: "Era molto chiaro che non avevo finito con lei. Andy se n'era già andato, e anche lui non aveva finito con Rick, quindi era chiaro che sarebbe tornato con i film. Era stato pianificato sin dal principio che l'avremmo fatto insieme, anche se non c'era stato un annuncio".

In origine, la storia di The Ones Who Live sarebbe dovuta confluire in tre lungometraggi, piano che poi - come sappiamo - è stato modificato: "Ha avuto a che fare con l'entrata in gioco di AMC+ [lo streamer che distribuisce la serie negli Stati Uniti, ndr]. È stata deciso un nuovo format e poi Andy e io siamo stati contattati per creare una serie limitata o di nostra scelta a fianco di Scott M. Gimple", ha spiegato Gurira.

L'attrice ha spiegato l'importanza particolare del quarto episodio, legata all'evoluzione del rapporto d'amore tra i due protagonisti a cui assistiamo nel corso della puntata: "Avevamo un'idea molto unitaria su ciò che dovevamo assicurarci che accadesse. L'idea, inizialmente di Andy, è che questa fosse una storia d'amore tra Rick e Michonne. Quando ci siamo incontrati, sapevamo che avremmo dovuto trasformare uno spettacolo legato a The Walking Dead in un'epica storia d'amore".

