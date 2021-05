The Walking Dead, Danai Gurira sulla coppia Rick-Michonne: 'Poteva andare in altri modi'

Durante un intervento alla riunione annuale dei membri della Unstereotype Alliance, l'ex star di The Walking Dead Danai Gurira ha parlato dell'importanza di rompere gli stereotipi attraverso un personaggio come la sua Michonne.

"Ho davvero avuto l'opportunità di interpretare una donna che si è evoluta, che aveva molte sfaccettature" ha spiegato l'attrice, che non ha escluso di fare ritorno nei film di The Walking Dead. "Era davvero forte e in grado di mostrare vulnerabilità ed essere un'amante, un'amica, e una guerriera. Veniva distrutta ancora e ancora, ma continuava ad andare avanti e a trovare modi per mantenere viva la gioia e continuare a muoversi."

A proposito del rapporto tra Michonne e Rick Grimes, il protagonista interpretato da Andrew Lincoln, la Gurira ha aggiunto: "La gente pensava che fosse così importante il fatto che il mio personaggio e Rick Grimes diventassero una coppia, e immagino che lo fosse. Ma davvero doveva andare in quel modo? Ancora una volta, si trattava di sradicare lo stereotipo su chi potesse stare con il protagonista, il bel maschio bianco protagonista. Ma era chiaro che i personaggi avevano una connessione e una chimica, quindi cosa fai? Ecco perché ho detto che ci sono solo poche persone disposte veramente ad ascoltare, e penso che gli stereotipi possano essere rotti."

Intanto, vi lasciamo al trailer della stagione finale di The Walking Dead.