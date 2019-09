The Walking Dead, per Danai Gurira 'è stata dura' dire ai fan che avrebbe lasciato show

Una delle certezze della decima stagione di The Walking Dead è che ci sarà l'uscita di scena di Michonne (Danai Gurira). L'attrice aveva raccontato di essere soddisfatta del modo in cui il suo personaggio dirà addio allo show, ma ha anche confessato di aver avuto molte difficoltà ad annunciare la notizia ai fan.

Danai Gurira ha parlato ai microfoni di Entertainment Tonight e ha raccontato come sia stato importante per lei confrontarsi con il pubblico durante il Comic Con di San Diego. "Era il luogo chiave in cui condividere la notizia con tutti i fantastici fan che si sono impegnati a venire e a spendere del tempo con noi ogni anno". L'attrice ha spiegato di essere molto legata all'evento: "è dove ho sentito per la prima volta l'abbraccio della famiglia di TWD".

Per questo, è stato anche molto difficile dare la notizia di prima persona. "È stata dura perché non è stata una decisione facile, ma era arrivato il momento per iniziare a esplorare altri aspetti di quello che faccio come storyteller", ha spiegato.

Gurira non si è sbottonata sull'aver già girato l'ultima scena, però ha dichiarato: "per me è stata una grande esperienza. Amo l'arco narrativo che avrà Michonne. Il modo in cui esce dallo show è davvero speciale".

Nei giorni scorsi, anche Angela Kang, la showrunner della decima stagione, si è soffermata sull'uscita di scena di Michonne, esprimendo tutta la sua stima per l'attrice. Quest'ultima ha anche dichiarato che conserverà l'esperienza "nel cuore" e che si sentirà sempre parte della famiglia.



La decima stagione di The Walking Dead inizierà l'otto ottobre su AMC e la nuova clip ufficiale è dedicata proprio a Michonne e Aaron.