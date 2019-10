The Walking Dead: Danai Gurira racconta l'ultimo giorno sul set

Dopo l'emozionante omaggio della produttrice di The Walking Dead a Scott Wilson, scomparso un anno fa, ora tocca all'interprete di Michonne rivelare cosa è successo durante i suoi ultimi giorni sul set della serie ispirata ai fumetti di Robert Kirkman.

L'attrice aveva infatti annunciato durante il San Diego Comic-Con di aver deciso di lasciare lo show dopo sette stagioni, durante le quali è riuscita a diventare uno dei personaggi più amati dai fan. Parlando ai microfoni dei colleghi di ComicBook.com Danai ha quindi rivelato il grande affetto che i colleghi hanno dimostrato nei suoi confronti una volta concluso l'ultimo giorno di riprese: "È stato travolgente. Voglio dire non ne ho mai parlato prima perché non avevo ancora detto di aver concluso del tutto il mio lavoro, quindi lo dico adesso per la prima volta, l'affetto che mi hanno dimostrato è stato travolgente. Mi hanno fatto sentire a casa". A differenza del suo ruolo nella serie TV, Norman Reedus non ha mai nascosto i sentimenti che prova nei confronti degli altri interpreti dello show, e anche stavolta non ha badato a spese: "In particolare era la sera prima della mia giornata conclusiva. Il giorno dopo sarebbe stato il 4 luglio, quindi immaginavo che sarebbero stati tutti impegnati. Così mi hanno fatto una sorpresa il giorno prima, c'era tutto il cast e il resto della squadra, avevano portato anche una torta in cui era disegnata Michonne mentre brandisce una spada. È stato Norman ad organizzare tutto, poi insieme al capo degli effetti speciali Darrell Pritchett è riuscito a far esplodere dei fuochi d'artificio. È stato uno spettacolo bellissimo".

Non sappiamo ancora come si concluderanno le avventure di Michonne, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione del primo episodio di The Walking Dead 10.