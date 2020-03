The Walking Dead, Danai Gurira si sente fortunata per aver dato volto a Michonne

Non è facile dire addio ad un personaggio interpretato per tanti anni con successo: Danai Gurira ha preso una decisione forte quando ha deciso di lasciare Michonne e The Walking Dead, ma l'attrice ha dichiarato ancora una volta di provare solo tanta gratitudine per il suo personaggio e per lo show.

"Sono grata di aver potuto interpretare un personaggio che ha un arco evolutivo tale da permettermi di vedere così tante sfumature della sua umanità, fino ad arrivare ad essere ciò che era alla fine. [Sono grata] Per l'impatto che ha avuto sulle persone, sulle ragazze e le donne che sono cresciute con me in questi anni, e che mi hanno dato forza con il loro amore per il personaggio" ha spiegato Gurira a The Talking Dead.

L'attrice ha poi continuato: "Mi sento fortunata per l'amore che ho ricevuto e per la connessione che si è creata con il pubblico e con i fan. Allo stesso modo per l'amore che nutro per la famiglia di The Walking Dead che ha mandato avanti questo show con me, tutte le persone meravigliose che non vedete mai sullo schermo. Non potrei essere più grata per avere loro nella mia vita. Niente di questo finirà mai. L'amore, le amicizie, la famiglia".

Amore sicuramente contraccambiato dai fan, che in questi giorni hanno salutato con una pioggia di messaggi la star di The Walking Dead; vediamo, intanto, cosa significa il messaggio ritrovato nell'ultimo episodio di The Walking Dead.