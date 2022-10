The Walking Dead, Danai Gurira sarà anche showrunner dello spin-off su Rick e Michonne

Danai Gurira, che presto rivedremo nel ruolo del Generale Okoye in Black Panther Wakanda Forever, non solo tornerà a vestire i panni di Michonne nell'universo di The Walking Dead, e nel ruolo di produttrice esecutiva dello spin-off Rick e Michonne su AMC, ma sarà anche co-creatrice e scriverà la nuova serie insieme allo showrunner Scott M. Gimple.

Originariamente sviluppata come una trilogia cinematografica di Walking Dead, la serie ora completamente rielaborata riunirà Gurira con la sua co-star di lunga data, Andrew Lincoln, nel ruolo di Rick Grimes. La serie, ancora senza un titolo ufficiale, avvierà le riprese all'inizio del prossimo anno e andrà in onda presumibilmente nel 2023 su AMC e AMC+.

In un profilo pubblicato da SELF, Gurira ha rivelato di essere co-creatrice della serie su Rick & Michonne insieme allo showrunner e produttore esecutivo Gimple, chief creative officer dell'universo di The Walking Dead per AMC. Gurira sta lavorando "a pieno ritmo" allo spin-off di Walking Dead, una "storia d'amore epica" che ha definito come una "miniserie prestigiosa".

"Lei sfida me, io sfido lei, e nessuno dei due lascia libero l'altro", ha detto Gimple a SELF. "Nella vita, io sono più un caratterista; Danai è una protagonista. Quando lavoriamo, quando facciamo i provini, quando affrontiamo le cose della vita, è una buona combinazione". Gimple ha aggiunto a proposito della "incredibilmente ambiziosa" Gurira: "Danai vuole fare un lavoro nuovo e degno di nota, qualcosa che al momento non è in circolazione. Non vuole accontentarsi in nessun modo. È la migliore energia creativa che ci sia".

Gurira è una stimata e pluripremiata drammaturga e stava sviluppando Americanah, un adattamento dell'omonimo romanzo best-seller di Chimamanda Ngozi Adichie, con la sua co-protagonista di Black Panther Lupita Nyong'o. Gurira ha scritto l'episodio pilota di Americanah e avrebbe dovuto dirigere la serie limitata di 10 episodi, che è stata ordinata direttamente alla HBO Max, ma il progetto non è andato avanti quando i ritardi della pandemia hanno costretto la star e produttrice esecutiva Nyong'o a rinunciare nel 2020.

Nel frattempo, sono uscite le prime recensioni di Black Panther 2.