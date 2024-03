The Walking Dead, Danai Gurira sincera: 'A Rick e Michonne serviva una pausa'

Il quarto episodio di The Ones Who Live costruisce una forte tensione tra i due protagonisti dello spin off di The Walking Dead, mettendoli di fronte ad una scelta a proposito del proprio futuro insieme dopo essere stati così a lungo divisi. La protagonista e scrittrice dell’episodio, Danai Gurira ha raccontato l’idea dietro la scelta narrativa.

Dopo aver parlato del ritorno di una star in The Ones Who Live, torniamo ad occuparci dello show televisivo per riportare le dichiarazioni dell’interprete di Michonne sul difficile momento che il suo personaggio ha dovuto vivere, insieme a Rick, nel corso della quarta puntata.

Nell’episodio, Michonne deve venire a patti col fatto che, alla fine dei conti e dopo tutto quello che hanno passato, Rick potrebbe non volere tornare con lei, preferendo rimanere al servizio della Repubblica Civica.

La Gurira, in questo senso, ha spiegato: “Attraverso le idee della paura di perderla di nuovo e del fatto che lui non senta di poter sopravviver potremmo spiegare logicamente la sua decisione di rimanere. Ma non è abbastanza. Deve esserci qualcosa di profondamente emotivo e legato alle ferite e al trauma. In sostanza, il disturbo post traumatico da stress è alla base del suo comportamento. Gli servirà un po’ di tempo per capire bene la cosa. Questo è ciò che ho scoperto mentre lo scrivevo”.

Allo stesso modo, anche Michonne ha risentito fortemente della situazione, mettendo in dubbio l’importanza della sua relazione con Rick: “Era devastata, ma era anche sul punto di pensare di dover tornare dai suoi figli e di non poterlo pregare di amare i suoi figli e lei tanto da tornare a casa. È una specie di momento di rottura in cui ci si chiede se riusciranno a stare insieme”.

Un approfondimento delle sensazioni dei due personaggi studiato in maniera attenta e meticolosa dall’attrice e sceneggiatrice dello show, e, in attesa di capire come la storia potrà andare avanti nei prossimi episodi, vi lasciamo alla spiegazione di come finisce il primo episodio di The Ones Who Live.

