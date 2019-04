The Walking Dead: Danai Gurira non svela il destino di Michonne

All'inizio di febbraio è stata annunciata ufficialmente l'uscita di scena di Michonne, e di conseguenza di Danai Gurira, nel corso della decima stagione di The Walking Dead. Le modalità con le quali uscirà di scena il personaggio non sono state rese note e la stessa attrice non ha voluto rivelarlo nemmeno al Jimmy Kimmel Live!

Danai Gurira ha scherzato addirittura sulla segretezza di Avengers: Endgame, dove tornerà nel ruolo del generale Okoye, già interpretato in Black Panther e Avengers: Infinity War.

Al talk show di Kimmel, Gurira ha dichiarato:"Posso dire tutto ciò che posso su Endgame ma non su The Walking Dead. Ho una vita piuttosto semplice, non posso dire niente a nessuno e questo mantiene la vita molto semplice".

Una segretezza che pare non riguardi le persone care:"La cosa fantastica è che in gran parte non vogliono saperlo".

Danai Gurira apparirà in una manciata di episodi nel corso della decima stagione di The Walking Dead. Nonostante il record negativo di TWD per il finale della nona stagione, lo show proseguirà con una decima stagione. Nei giorni scorsi anche Chandler Riggs ha ammesso di essere interessato al ritorno di Carl Grimes.



Danai Gurira ha raccontato di quel periodo in cui le riprese dei film Marvel e la serie si sono sovrapposte:"Ci furono un sacco di sovrapposizioni, da The Walking Dead a Black Panther, poi Infinity War poi di nuovo The Walking Dead poi Endgame. C'era un flusso costante tra Michonne e Okoye" ha spiegato Gurira.

"C'è stato un giorno in cui mi sono svegliata e sono stata Michonne fino alle 23.00, e poi dalle 3.00 del mattino sono stata prelevata per essere Okoye tutto il giorno dopo".

Lo showrunner Angela Kang aveva parlato dell'attrice:"Con Black Panther, Avengers e tutto il resto, penso che Danai stia vivendo un incredibile momento di carriera".