The Walking Dead, Danai Gurira ha commentato la sua uscita di scena

Danai Gurira, tra i membri più longevi del cast di The Walking Dead, ha avuto voce in capitolo sull'uscita di scena del suo personaggio, Michonne, che come sappiamo avverrà nel corso della decima stagione della serie AMC sull'apocalisse zombie.

Intervistata dal Los Angeles Times, l'attrice ha parlato di come è stata coinvolta nelle decisioni su come gestire al meglio l'addio di Michonne a The Walking Dead.

"Io non so nulla, ma quello che posso dire nel mio non saper nulla è che sono davvero bravi a creare un'ottima struttura per la storia di ogni personaggio" ha detto Gurira, che ha raccontato che nella stanza degli sceneggiatori "ci sono le foto di tutti quelli che hanno lasciato la serie, e tutti hanno avuto un'uscita specifica e a suo modo originale. Per me non hanno fatto eccezione, e gliene sono grata. Mi hanno permesso di collaborare alle decisioni e hanno creato una struttura molto, molto solida anche per l'uscita di scena di Michonne."

Danai Gurira ha avuto parole di elogio anche per la showrunner Angela Kang, che ha dovuto gestire anche un'altra importante partenza, quella di Rick Grimes (Andrew Lincoln) nella stagione 9. "È molto collaborativa e penso sia sempre una grande leadership quando sei molto sicuro della tua visione e al contempo molto collaborativo. Così facendo permetti agli altri di sentirsi davvero partecipi delle decisioni, ed è fantastico."

La decima stagione di The Walking Dead debutterà su AMC domenica 6 ottobre. Per l'occasione tornerà un personaggio dalla settima stagione. Il cast di The Walking Dead ha intenzione di rendere Andrew Lincoln orgoglioso del lavoro.