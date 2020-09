The Walking Dead, Daryl ha un'anima gemella? Scopriamolo insieme

The Walking Dead ha scatenato nelle scorse ore un accesissimo dibattito online. Con un tweet sulla pagina ufficiale della serie è stato chiesto ai fan di nominare quella che potrebbe essere l'anima gemella di Daryl Dixon, che non ha mai avuto una svolta romantica nelle sue dieci stagioni dello show AMC.

Questo post, che fa parte di una campagna promozionale dell'emittente televisiva per una nuova produzione intitolata Soulmates, ha stuzzicato un'intensa discussione su quella che potrebbe essere l'interesse amoroso del personaggio interpretato da Norman Reedus. Elencate come opzioni sono la migliore amica di Daryl Carol, la nuova alleata Connie, la ragazza di campagna Beth e Dog, il compagno canino di Daryl.

Alcuni credono che la star di The Walking Dead non abbia bisogno di alcun compagno di viaggio, si tratta di una persona altruista che si fa in quattro per gli altri ma che, può stare benissimo anche da solo. "Daryl è la sua anima gemella, non ha bisogno di un'altra persona per essere felice", recita il tweet di uno spettatore.

Alcuni fan credono che la risposta sia Carol, che si è recentemente separata dal marito King Ezekiel , mentre altri sostengono che sia Connie, la cui scomparsa nella decima stagione ha lasciato Daryl totalmente sconvolto.

Nel corso di alcune vecchie interviste, la showrunner della serie Angela Kang si riferiva ai migliori amici Daryl e Carol come anime gemelle "indipendentemente dal fatto che la loro relazione vada o meno in territorio romantico, sono legati l'uno all'altro in questo mondo dopo tutte le cose che hanno affrontato insieme".

In attesa di scoprire cosa accadrà nel finale di stagione di The Walking Dead 10, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo simpatico gioco.