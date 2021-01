The Walking Dead: Daryl contiua nella sua ricerca di Rick Grimes

Nonostante siano trascorsi ormai sei anni in The Walking Dead dalla scomparsa di Rick Grimes, Daryl non si arrende e continua della sua incessante ricerca del caro amico di cui non si hanno notizie dallo scoppio del ponte.

Ormai sappiamo tutti piuttosto bene che lo sceriffo non è morto ma anzi, si è salvato miracolosamente dall'esplosione ed è stato tratto in salvo da Anne che lo ha portato a bordo di un misterioso elicottero verso una destinazione sconosciuta.

Il personaggio interpretato da Norman Reedus è ormai sempre più convinto della possibilità di ritrovare il suo caro amico e, anche nei nuovi episodi di The Walking Dead lo cercherà senza sosta. Daryl aveva detto a Michonne che avrebbe fatto ritorno solo nel caso in cui avesse trovato qualcosa e come abbiamo avuto modo di vedere dal trailer degli episodi extra della stagione 10, la sua ricerca incessante continua, con lo stesso poncho verde con cui lo abbiamo visto dall'episodio della nona stagione Who Are You Now? ma, senza la barba che fin qui ha caratterizzato il personaggio.

La ricerca di risposte di Daryl potrebbe continuare nella serie dedicata a Daryl e Carol che riunisce Reedus e Melissa McBride dopo l'ultima stagione di The Walking Dead. Lo spin-off ancora senza titolo è ora in fase di sviluppo e dovrebbe arriavare 2023 su AMC. Andrew Lincoln invece ritornerà nei panni di Rick Grimes nel lungometraggio di The Walking Dead le cui riprese dovrebbero iniziare la prossima primavera.