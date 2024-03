The Walking Dead Daryl Dixon 2: cosa sappiamo sui nuovi episodi

In seguito al ritorno di Norman Reedus nello spin off Daryl Dixon dedicato al suo personaggio di The Walking Dead, i fan del franchise non vedono l’ora di poter vedere la seconda stagione della serie che sarà distribuita in Italia da Disney+. Dal cast alla possibile data d’uscita, analizziamo quanto sappiamo del secondo capitolo dello show.

Dopo aver spiegato in che ordine guardare tutti gli spin off di The Walking Dead, torniamo ad occuparci di The Walking Dead: Daryl Dixon per riportare quanto sia trapelato della seconda stagione, che potrà vantare un nuovo sottotitolo: The Book of Carol.

Le riprese del secondo capitolo, confermato già nel luglio 2023, sono terminate il 21 dicembre dello scorso anno, con lo stesso Reedus che ha voluto rassicurare i fan sul fatto che i nuovi episodi debutteranno già nell’estate 2024.

Il produttore Scott Gimple ha poi già anticipato la produzione di una terza stagione: “… e poi abbiamo appena iniziato la stagione 2 di Dead City e la stagione 3 di Daryl Dixon, quindi sì. Siamo davvero entusiasti di racontare queste storie che non potrebbero essere più diverse”.

Nel cast torneranno, naturalmente, l’attore titolare dell’opera e, in un ruolo molto più importante, Melissa McBride, nei panni di Carol. I due guideranno un cast di supporto in gran parte composto dagli attori della prima stagione, tra cui Louis Puech Scigliuzzi e Laika Blanc Francard

Tra i volti nuovi, Manish Dayal interpreterà un nativo di Boston che era stato un ingegnere prima dell’arrivo dell’apocalisse zombie.

La seconda stagione dovrebbe portare in scena l'arco narrativo della trama pensata per i primi episodi prima dei problemi di calendario che non hanno permesso alla McBride di prendere parte allo show come previsto.

In attesa di poter vedere un trailer promozionale e di avere informazioni più precise sulla data d’uscita della stagione, vi lasciamo alla spiegazione del finale della prima parte di The Walking Dead: Daryl Dixon.

