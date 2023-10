The Walking Dead: Daryl Dixon 2, il teaser svela il ritorno di Carol

The Walking Dead: Daryl Dixon uscirà presto in Italia, e il trailer della nuova stagione annuncia il ritorno di un personaggio femminile della serie.

La seconda stagione della serie spin-off sarà difatti nominata “The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol”. Lo show vedrà il ritorno di Carol Peletier, con Melissa McBride che interpreterà nuovamente il ruolo. La serie inizialmente doveva essere dedicata sia a Daryl sia a Carol, ma l’attrice fu costretta a lasciare per motivi ancora sconosciuti:

"Sapevo che c'era molto di più da raccontare della storia di Carol, perché l'ho percepita così inquieta quando l'abbiamo vista per l'ultima volta, mentre guardava il suo migliore amico, Daryl, allontanarsi", ha detto Melissa McBride in una dichiarazione quando è stato annunciato il suo ritorno. "Separate o (si spera!) insieme, le loro storie sono profonde e sono così entusiasta di continuare il viaggio di Carol. Questo team di narratori ha fatto un lavoro incredibile per far approdare questi due personaggi consolidati in un mondo completamente nuovo per loro, e sto adorando le scoperte!".

La nuova serie spin-off di The Walking Dead ha infranto un nuovo record di ascolti per AMC, con il quarto episodio che ha registrato un numero totale di spettatori di 1,1 milione, superando di fatto The Walking Dead: Dead City. Se avete visto l’ultimo episodio della serie ma avete ancora dei dubbi a proposito, qui potete trovare la spiegazione del finale di stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon.