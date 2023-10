The Walking Dead: Daryl Dixon, annunciata la stagione 2: tornerà Carol!

La seconda stagione di The Walkind Dead: Daryl Dixon vedrà il ritorno tanto atteso di Melissa McBride nei panni di Carol come personaggio regular. In onore del suo trionfale ritorno, la Stagione 2 dello spin-off si intitolerà The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol. L'ultimo episodio della prima stagione andrà in onda domenica prossima.

Queste le parole dell'attrice dopo l'annuncio del suo ritorno nel franchise di The Walking Dead: "Sapevo che c'era molto altro da raccontare sulla storia di Carol, perché l'ho sentita così inquieta quando l'abbiamo vista l'ultima volta, mentre guardava il suo migliore amico, Daryl, allontanarsi. Separate o (si spera!) insieme, le loro storie sono profonde e sono molto entusiasta di continuare il viaggio di Carol qui. Questo team di narratori ha fatto un lavoro straordinario per far approdare questi due personaggi consolidati in un mondo completamente nuovo per loro, e sto adorando tutte le nuove scoperte! La mia cara amica, la bellissima e talentuosa Melissa McBride, sarà una series regular per la seconda stagione. Non potremmo essere più entusiasti".

Questo ritorno è reso ancora più trionfale perché l'assenza di Carol dalla prima stagione di Daryl Dixon non ha mai fatto parte del piano originale. Quando lo show è stato originariamente annunciato nel 2020, si pensava che la storia si sarebbe concentrata su entrambi i personaggi. Questo era in linea con la tendenza degli spin-off di Walking Dead di concentrarsi su una coppia di personaggi con un forte legame, come Maggie e Negan in The Walking Dead: Dead City e Rick e Michonne nel prossimo The Walking Dead: The Ones Who Live in arrivo a febbraio.

Tuttavia, la presenza di Carol in Daryl Dixon è stata complicata dalla necessità di girare lo show in Europa a metà del 2022. McBride non ha potuto impegnarsi nelle riprese della prima stagione, il che significa che lo show ha dovuto essere riorganizzato intorno al solo Dixon. Tuttavia, le foto del set hanno rivelato che McBride è stata presente sul set per un breve periodo, anticipando l'eventuale ritorno che AMC ha ora confermato.

Le riprese della seconda stagione di Daryl Dixon dovrebbero riprendere alla fine di questo mese grazie a un accordo provvisorio tra AMC e la SAG-AFTRA (Screen Actors Guild), attualmente in sciopero per ottenere una retribuzione equa.

Non si sa esattamente quali condizioni siano state soddisfatte per permettere a McBride di tornare a tutti gli effetti. Tuttavia, quando tornerà, la serie sarà ancora ambientata in Europa, solo con l'aggiunta di Carol al cast di Daryl Dixon.