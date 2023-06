The Walking Dead: Daryl Dixon, la nuova anteprima mostra Norman Reedus in Francia!

Nel corso del nuovo episodio di The Walking Dead: Dead City, dopo aver potuto apprezzare il primo trailer di Daryl Dixon, è stata mandata in onda una nuova anticipazione dello show con protagonista il personaggio di Norman Reedus, che farà il suo esordio su AMC e AMC+ in autunno. Stavolta, vediamo il nostro "eroe" per la prima volta in Francia.

Dopo il suo periodo nel Commonwealth, Dixon inizia ufficialmente una nuova avventura oltre l'Oceano Atlantico, in Francia, in The Walking Dead: Daryl Dixon. Quando è diventato chiaro che la serie principale di The Walking Dead si sarebbe conclusa nel 2020, è stato annunciato che il franchise apocalittico sarebbe continuato attraverso una serie di spin-off.

Questa clip di Daryl Dixon è stata rivelata per la prima volta su AMC durante la messa in onda di The Walking Dead: Dead City, l'altro spin-off con protagonisti Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan). Dead City ha ottenuto ascolti record con il suo primo episodio e ha confermato il trend anche con il secondo, trasmesso poche ore fa.

Nonostante sia apparso nella prima stagione di The Walking Dead, Daryl era solo un personaggio ricorrente, il che significava che non ci si era mai veramente soffermati su di lui nel corso della prima stagione. Tuttavia, man mano che lo show AMC andava avanti e il suo cast principale diventava fisso, alla fine si è fatto notare, diventando uno dei protagonisti più amati della serie. Quando protagonisti come il Rick Grimes di Andrew Lincoln e la Michonne di Danai Gurira hanno lasciato il progetto, il Daryl di Reedus è diventato una figura più centrale in The Walking Dead.

Ora, però, Daryl è da solo, lontano dall'America e da tutti gli alleati che ha conosciuto. In The Walking Dead: Daryl Dixon, il suo tentativo di ritrovare Rick e Michonne lo porta non si capisce come in Francia, dove incontrerà una serie di sfide e nuovi pericoli.