The Walking Dead: Daryl Dixon, chi sono i nuovi zombie della serie?

Chi sta seguendo la programmazione di The Walking Dead: Daryl Dixon, sa già che il nostro protagonista - come sempre interpretato da Norman Reedus - si ritrova suo malgrado costretto ad accettare una missione mentre è disperso in Francia senza saperne il motivo. Sul Vecchio Continente hanno poi fatto ritorno dei nuovi super zombie, ecco quali!

"I morti sono nati qui". È quanto scritto sui muri di un laboratorio francese visto in The Walking Dead: World Beyond, che sembra suggerire che il virus zombie che si è diffuso a macchia d'olio in tutto il mondo nel 2010 sia partito dai team Violet e Primrose de La Biomédicine DDMI.

Mentre le origini del virus Wildfire di The Walking Dead rimangono un mistero, il nuovo spin-off Daryl Dixon ha rivelato nuove informazioni su quelle che il virologo del CDC Dr. Edwin Jenner (Noah Emmerich) ha definito "coorti di varianti": walkers più forti, più intelligenti e più veloci dei tipici zombie. Per alcuni Daryl Dixon sarebbe troppo simile a The Last of Us.

Avevamo visto uno di questi super-zombie proprio in World Beyond, quando un uomo (Oryan Landa) ha affrontato una dottoressa (Carey Van Driest) che lavorava con il team Violet. Un decennio dopo l'epidemia, la dottoressa è giunta alla Biomédicine perché sperava che il team tornasse da una conferenza a Toledo, Ohio, e riprendesse il lavoro al laboratorio in modo da "porre fine a tutto questo, anche dopo tutto questo tempo".

"Porre fine a tutto questo? Avete iniziato voi. Tutte le squadre", aveva detto l'uomo. "Poi avete peggiorato le cose". Quindi aveva sparato e ucciso il medico, che si è rianimato pochi secondi dopo come un walker con forza e velocità innaturali. Come si è scoperto, "i morti sono nati qui" non si riferiva a les affamès (quelli che i francesi chiamano "gli affamati").

I graffiti si riferivano alle ricerche del Pouvoir Des Vivants ("Potere dei Viventi"), un movimento francese nato dopo l'epidemia iniziale. Ricerche che Daryl Dixon (Norman Reedus) ha distrutto quando è caduto in mare da una nave cargo nel Golfo di Càdiz, al largo delle coste meridionali della Francia.

Alla fine del primo episodio di Daryl Dixon, con la rivelazione che la leader del Pouvoir Des Vivants Madame Genet (Anne Charrier) e un medico francese (François Delaive) hanno spedito soggetti sperimentali zombie attraverso l'Oceano Atlantico dall'America alla Francia, Daryl ha incontrato i brûlant: "bruciatori", walkers che possono causare ustioni infettive al solo tocco e con il loro sangue acido.

Nell'episodio andato in onda ieri notte, "Paris Sera Toujours Paris", Daryl e Isabelle (Clémence Poésy) hanno assistito alla caduta di bruciatori dalle finestre degli appartamenti fino al piano sottostante... per poi rialzarsi e continuare ad attaccare. All'hotel Maison Mère di Parigi, il medico continua i suoi esperimenti sugli zombie con le cavie recuperate dalla nave. Proprio quando Madame Genet afferma che il Pouvoir sta "facendo progressi", due scienziati iniettano un siero misterioso a una cavia zombie immobilizzata.

Il walkers dagli occhi neri si è quindi agitato, ha strappato le catene dalle pareti con una super-forza e poi è imploso violentemente mentre il sangue annerito sgorgava dalla sua testa. Il super zombie potenziato è durato solo 18 secondi, ma gli esperimenti continueranno.