The Walking Dead: Daryl Dixon, come finisce il primo episodio dello spin-off?

La notte scorsa AMC ha trasmesso il primo episodio di The Walking Dead: Daryl Dixon, il nuovo spin-off della serie principale che vede il ritorno di Norman Reedus nei panni del personaggio che per 11 stagioni ha entusiasmato i fan della saga. Intitolato The Lost Soul, l'episodio non ha deluso i fan che ora hanno ancora più domande da affrontare.

L'episodio si apre con Daryl Dixon (Norman Reedus) legato a una scialuppa alla deriva in mare. Mesi dopo aver visto per l'ultima volta Carol (Melissa McBride) e Judith Grimes (Cailey Fleming) al Commonwealth nel finale di serie di The Walking Dead, le parole di Judith riecheggiano sull'anima persa in mare: "Anche tu meriti un lieto fine". Daryl sbarca a Marsiglia, in Francia, e cerca delle provviste. Una mappa. Un coltello. Un arpione. Un libro tascabile di traduzione dal francese all'inglese. Un registratore.

Daryl cammina tra le rovine della città e supera i graffiti che recitano: Pouvoir des Vivants. Il potere dei vivi. Altre parole francesi, scritte con vernice spray rossa all'esterno di un mercato, sono un avvertimento inascoltato: Attention affamès ici. Qui c'è fame. Daryl fruga in cerca di cibo, ma trova solo ambulanti in agguato.

Daryl si imbatte nel caratteristico accampamento della francese Maribelle (Carmen Kassovitz) e di suo nonno cieco Guillaume (Bernard Bloch), il cui "scarso inglese" consente uno scambio: Il kit medico di Daryl in cambio di mele e coniglio. Definendo Daryl "yankee", Guillaume dice di essere stato un soldato della Resistenza che ha combattuto a fianco dei soldati americani. "Il tuo Paese e il mio Paese sono amici", dice il vecchio. Daryl risponde: "Non ci sono più paesi". E non ci sono nemmeno amici.

Daryl salva Maribelle dai Guerriers - "guerrieri" - soldati francesi vestiti con una mimetica militare. La loro lingua madre è estranea a Daryl, ma una parola non ha bisogno di traduzione: "americano". Dopo una colluttazione con il Guerriero Michel (Paul Deby), Maribelle ordina a Daryl di non sparare al Guerriero. "Risparmia le munizioni", dice Maribelle, impalando e uccidendo Michel con un bastone. Maribelle e Guillaume gettano la maschera, attaccano Daryl e saccheggiano il suo zaino. Vengono spaventati da uno sparo proprio mentre Daryl perde i sensi.

Nel corso dell'episodio, è stato trasmesso anche il trailer di Fear the Walking Dead, i cui episodi conclusivi riprenderanno il 22 ottobre prossimo.

Al risveglio nell'Abbazia di Santa Bernadette, Daryl è legato a un letto. Le suore gli mettono una benda in bocca e cauterizzano il segno della bruciatura a forma di mano con un attizzatoio arroventato. Con lui c'è suora Isabelle (Clémence Poésy), la donna incappucciata intravista in strada.

Isabelle spiega che Daryl è stato ferito dal "brûlant", un bruciatore, e che le suore hanno dovuto cauterizzare la ferita per evitare il diffondersi dell'infezione. Qui i non morti sono chiamati "les affamès". Gli affamati. Quella di Santa Bernadette è una piccola comunità di suore, ma l'abbazia sulle pendici della montagna sopravvive grazie all'agricoltura, al giardinaggio e a una sala d'armi ben fornita di accessori medievali che le suore hanno imparato a usare "per ogni evenienza". Quando Isabelle chiede al tranquillo americano come sia arrivato in Francia, Daryl risponde: "Un mucchio di decisioni sbagliate".

L'episodio si conclude al porto di Le Havre, dove una nave da carico attraccata brulica di uomini armati. "Eravamo nel Golfo di Càdiz quando i prigionieri sono fuggiti", riferisce il capitano a una donna in nero. "È sfuggito al nostro controllo". È Madame Genet (Anne Charrier).

"È la sua nave, capitano. Chi ha il controllo, se non lei?". Suo padre pescava in queste acque con un piccolo troller e sapeva una cosa: "L'equipaggio vale quanto il suo capitano". La accompagnano un capo (Maxime Lefrançois) e un medico francese (François Delaive).

"La nostra ricerca è in gran parte distrutta. Alcune delle cavie potrebbero ancora essere utili", riferisce il medico. "Chiunque sia stato ha fatto un bel pasticcio per noi". A bordo della nave da carico ci sono cavie deambulanti immobilizzate che il dottore ordina di scaricare a terra.

"Tre anni per rendere questa nave idonea alla navigazione. E ora distrutta, per colpa di cosa?". Genet dice con veleno. "Un americano?" Il capitano dice che sono riusciti a fermare l'ammutinamento e che si presume che l'uomo sia finito in mare. "Chi era?", chiede lei.