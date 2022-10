The Walking Dead, in Daryl Dixon ci sarà Diane Kruger? Norman Reedus commenta il rumor

Nelle ultime settimane erano cominciate a circolare delle notizie che indicavano come Diane Kruger potesse essere entrata a far parte del cast di Dary Dixon, lo spin-off di The Walking Dead incentrato sul personaggio interpretato da Norman Reeuds, che della Kruger è il compagno. Nelle ultime ore, Reedus ha commentato per la prima volta il rumor.

Norman Reedus ha smentito l'indiscrezione secondo cui avrebbe fatto "pressioni" sui produttori di Walking Dead per inserire la sua compagna, l'attrice Diane Kruger, nella serie spin-off su Daryl Dixon ambientata e girata in Francia. La star di The Walking Dead è intervenuto su Instagram per condividere in un post (ora rimosso) una richiesta di commento da parte del tabloid National Enquirer, che ha dichiarato di "prepararsi a pubblicare un articolo in cui si dice che Norman Reedus sta facendo pressioni sui produttori per inserire sua moglie Diane Kruger nell'ultima serie spinoff di Walking Dead".

Citando alcune fonti, la rivista di intrattenimento e gossip sulle celebrità ha affermato che Reedus ritiene che l'ambientazione francese "sarà un'opportunità perfetta per lui di tenere insieme la sua famiglia sul set".

Reedus ha pubblicato l'e-mail del National Enquirer su Instagram e ha condiviso uno screenshot di messaggi di testo tra lui e un contatto non identificato. Alla domanda se non avesse "alcuna risposta", Reedus ha risposto: "A questo punto non proprio. L'ultima volta che hanno scritto di me hanno detto che ero scomparso. Perso durante un'escursione nel Congo".

La Kruger si è sbarazzata dell'indiscrezione, commentando il post di Reedus su Instagram con quattro emoji "che piangono e ridono". Ha aggiunto la co-star di Reedus in Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan, che interpreta Negan: "Hahahaha! F**ttuti idioti ovunque. (Tranne in Congo)".

Reedus e Kruger hanno una relazione dal 2015, quando si conobbero sul set del film Sky, e da allora hanno avuto una figlia, nata nel 2018 e chiamata Nova Tennessee. Reedus ha anche un altro figlio avuto nel 1999 dalla relazione con la modella Helena Christensen.

Nel frattempo, pare che in Daryl Dixon potrebbe apparire Rick Grimes!