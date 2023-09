The Walking Dead: Daryl Dixon, il primo episodio è gratis su YouTube!

La première di The Walking Dead: Daryl Dixon è ora gratuitamente aperta alla visione. Dove è possibile vederla?

Basterà andare su Youtube per guardare il primo episodio della serie.

Se non vi siete già fiondati su Youtube, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato della fine del primo episodio dello spin-off di TWD, The Lost Souls. Rivedere Daryl Dixon all'azione sembra essere stata una gioia per i fan, anche se già del primo episodio cominciano i 'guai'.

La serie ha debuttato negli stati uniti 4 giorni fa, il 10 Settembre 2023. Gli episodi verranno rilasciati a cadenza settimanale ogni domenica, quindi la tensione accumulata negli episodi dovrà essere mantenuta per settimane intere, ma il pubblico è più curioso che mai di scoprire dove porterà questo spin-off.

Intanto Rotten Tomatoes sembra apprezzare abbastanza la serie: partendo qualche giorno fa da un punteggio di 71% di recensioni negative, lo show è ora arrivato a un solido 83% (con 84% di punteggio dell'audience).

Il progetto su Daryl Dixon non è l'unico spin-off in arrivo su The Walking Dead: ve ne ricordiamo infatti alcuni, come quello Rick e Michonne, o anche Tales of The Walking Dead. Dopo aver dato un'occhiata alla lista che vi abbiamo proposto nel link alla nostra notizia di riferimento, quale altro spin-off attendete con ansia? Lasciateci un commento per farcelo sapere!