The Walking Dead, Daryl Dixon è gay? Robert Kirkman risponde alla teoria dei fan

Sui personaggi in continua crescita di una serie TV è lecito pensarle tutte: le svolte e le rivelazioni sono sempre dietro l'angolo, soprattutto quando spin-off come The Walking Dead: Daryl Dixon cercano di puntarci su una grossa lente d'ingrandimento. La domanda che molti fan si pongono stavolta è semplice: il personaggio di Norman Reedus è gay?

Apparso in queste ore nel nuovo trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon, il nostro è effettivamente da anni al centro delle discussioni dei fan, che più di una volta hanno buttato giù delle teorie al riguardo nonostante una buona parte degli stessi tifasse con insistenza per la nascita di una relazione tra Daryl e Carol.

La cosa, in realtà, è stata smentita tempo fa dallo stesso Robert Kirkman: l'autore di The Walking Dead precisò infatti che, nelle sue intenzioni, il personaggio di Reedus è sempre stato inequivocabilmente etero, ammettendo però che non sarebbe contrario di principio a dei possibili cambiamenti nel suo arco evolutivo nel corso, appunto, di serie come lo spin-off a lui dedicato.

Insomma, fino a nuovo ordine l'orientamento sessuale del nostro Daryl sembra essere decisamente chiaro: vedremo, a questo punto, se la produzione deciderà di apportare qualche correzione alla crescita di uno dei personaggi più amati di quest'universo narrativo.