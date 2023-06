The Walking Dead: Daryl Dixon, ecco Melissa McBride sul set con Norman Reedus

Dopo aver visto il primo trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon, nelle ultime ore è emersa un'immagine che ritrae Melissa McBride e Norman Reedus sorridenti sul set della serie spin-off. La rinnovata chimica tra i due personaggi, di Dixon e di Carol Peletier, verrà ulteriormente approfondita nei nuovi episodi, che debutteranno in autunno.

Il produttore dello show Scott M. Gimple e la showrunner Angela Kang inizialmente avevano pensato a uno spin-off "on the road" con protagonisti i due personaggi preferiti dai fan che hanno resistito per tutte le 11 stagioni dello show originale. Ma quando il trasferimento in Europa è diventato "logisticamente insostenibile" per l'interprete di Carol, la McBride ha dovuto rinunciare al progetto Daryl & Carol e lo spin-off è stato rielaborato per concentrarsi sul solo Daryl che si ritroverà per qualche motivo in Francia - senza Carol - in The Walking Dead: Daryl Dixon.

Nel frattempo, potete leggere la recensione del primo episodio di Dead City, che ha debuttato domenica scorsa.

"Melissa McBride ha dato vita a uno dei personaggi più interessanti, reali, umani e popolari dell'universo di The Walking Dead", aveva dichiarato all'epoca un portavoce di AMC. "Sfortunatamente, non è più in grado di partecipare allo spin-off precedentemente annunciato incentrato sui personaggi di Daryl Dixon e Carol Peletier, che sarà ambientato e girato in Europa... Il trasferimento in Europa è diventato logisticamente insostenibile per Melissa in questo momento. Sappiamo che i fan saranno delusi da questa notizia, ma l'universo di The Walking Dead continua a crescere e ad espandersi in modi interessanti e speriamo vivamente di rivedere Carol nel prossimo futuro".

McBride e Reedus hanno insistito sul fatto che il finale della serie di The Walking Dead non è stata la fine della storia di Carol e Daryl, con l'attrice che ha accennato a EW: "Sento che Carol ha ancora una storia da raccontare. Non mi dilungherò oltre... Penso che abbia ancora una storia da raccontare".

E, infatti, la vediamo ritratta in una foto dal set di Daryl Dixon in compagnia del collega Norman Reedus.