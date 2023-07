The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus a caccia di zombie nel trailer ufficiale

The Walking Dead: Daryl Dixon sarà ambientata a Parigi, ma la prima tappa della nuova serie del franchise televisivo di The Walking Dead con protagonista l'amatissimo Norman Reedus è in realtà San Diego, dato che durante il Comic-Con 2023 AMC ha diffuso il nuovo trailer ufficiale dello spin-off.

Sulle note di "Clair de Lune", l'epico filmato promozionale - disponibile in calce all'articolo - mostra alcuni dei nuovi personaggi del The Walking Dead Universe che incontreranno "l'americano": tra questi la suora Isabelle (Clémence Poésy del Tunnel), parigina membro di un gruppo religioso progressista, il destituito Brit Quinn (Adam Nagaitis di The Terror), un commerciante proprietario del sexy nightclub underground Demimonde e i sopravvissuti Fallou (Eriq Ebouaney di Lumumba), Sylvie (Laika Blanc Francard di Reign Supreme) e Laurent (l'esordiente Louis Puech Scigliuzzi), un ragazzino di 11 anni nato all'inizio dell'epidemia di zombi che, ci viene detto, è destinato a "guidare la rinascita dell'umanità".

In uscita negli Stati Uniti dal 10 settembre su AMC e AMC+, The Walking Dead: Daryl Dixon è ambientato e girato a Parigi e dintorni, con le classiche scene di zombi che infetteranno ogni caratteristico angolo della Francia, dai dolci pendii delle campagne ai monumenti più famosi come le Catacombe, il Louvre e la Torre Eiffel. Sempre durante il Comic-Con, inoltre, AMC ha anche annunciato che la serie di Daryl Dixon è stata rinnovata per una seconda stagione.

