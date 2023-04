The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus all'inizio non voleva fare lo spin-off

Nei giorni scorsi c'è stata una picciola reunion del cast di The Walking Dead, con Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Danai Gurira e Andrew Lincoln che hanno sfilato sul red carpet per promuovere i nuovi spin-off di The Walking Dead, il cui debutto è previsto tra il 2023 e il 2024. Ma Reedus inizialmente non voleva tornare nel suo.

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Weekly, Reedus ha confessato di essere stato titubante all'inizio sullo spin-off, perché non sapeva se avrebbe potuto interpretare il personaggio per tutto quel tempo.

"È una sorta di reset per me", ha detto Reedus a proposito della sua serie, The Walking Dead: Daryl Dixon, la cui première è prevista per giugno. "Tutto ha un'atmosfera più romantica. Abbiamo lo sfondo della Francia, le catacombe e la Torre Eiffel. ... L'intera atmosfera è diversa".

Reedus ha poi spiegato che l'intero aspetto e il tono del prossimo show si discostano dalla serie principale, soffermandosi sulla bellezza delle sue dimensioni e della sua portata. "Gran parte della storia è incentrata su me che cerco di capire cosa sta succedendo e come uscire da lì", ha continuato. "Ci sono molte cose in ballo, ma è super poetico, è super bello. Non è affatto una ripetizione dello stesso show".

"Quando mi hanno contattato per lo spin-off mi sono detto: 'Non so se riuscirò a fare 14 anni della stessa serie', anche se adoravo quella serie, ma mi hanno permesso di fare dei cambiamenti e di andare in una direzione diversa", ha ammesso. "Ho potuto fare quello che volevo fare nel modo in cui volevo farlo con le persone coinvolte".

Le date d'uscita degli spin-off di The Walking Dead sono già state programmate e, fatta eccezione per quello incentrato su Rick & Michonne (previsto per il 2024), arriveranno tutte nel corso di quest'anno.

Insomma, chi è rimasto orfano di The Walking Dead lo scorso novembre non lo rimarrà ancora a lungo, anzi. La proposta di AMC si è ulteriormente ingrandita e il mondo di Walking Dead è destinato a espandersi sempre di più. Il primo ad andare in onda sarà The Walking Dead: Dead City, con Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan che riprenderanno i panni dei loro personaggi.