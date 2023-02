The Walking Dead: Daryl Dixon, nuove foto svelano la celebre attrice co-protagonista

Dopo le due immagini criptiche di The Walking Dead mostrate da Norman Reedus, alcune foto pubblicate su Twitter svelano nuovi dettagli riguardo lo spin-off in uscita nel 2023 che prende il nome del suo stesso personaggio, Daryl Dixon.

Il post mostra Norman Reedus e Clémence Poésy (interprete di Fleur Delacour in Harry Potter e il calice di fuoco e di Sella Ransome nel recente Il serpente dell'Essex) mentre avanzano lungo una strada, armati di pistole e ben riparati contro il freddo; inoltre, utilizzano una carrozza trainata da cavalli. L'atmosfera è proprio la stessa della celebre epopea sugli zombie che abbiamo continuato a seguire per 11 stagioni. Quale sarà il prossimo obiettivo di Daryl? Perché si trova in Francia?

Poésy interpreterà Isabelle, protagonista femminile dello show e descritta come "membro di un gruppo religioso progressista, che unisce le forze con Daryl in un viaggio attraverso la Francia fino ad affrontare il suo oscuro passato nel cuore di Parigi". Quanto al fratello di Merle, ha definito il suo percorso futuro come "un reset", "un nuovo inizio per noi, con tutte le cose che amiamo fare [in The Walking Dead] e qualche interessante novità". Inoltre, si aggiunge al cast Adam Nagaitis (Adam Louvel nel film The Last Duel): interpreterà Quinn, proprietario di una discoteca sotterranea che prende il nome di Demimonde.

La serie Daryl Dixon, sequel della saga principale, sarà pubblicata nel 2023 con una prima stagione di sei episodi. E a quanto pare ne avremo ancora per molti: Scott Gimble spera che gli spin-off di The Walking Dead siano soltanto le prime storie.