The Walking Dead: Daryl Dixon, le nuove foto svelano come Daryl finisce in Francia

The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spin off della serie originale dedicata all’iconico personaggio interpretato da Norman Reedus debutterà su AMC il 10 settembre 2023. Nuove foto diffuse dalla produzione mostrano come il protagonista dello show sia arrivato in Francia, paese in cui sarà ambientata la miniserie.

Sono già uscite le prime recensioni su Rotten Tomatoes relative a The Walking Dead: Daryl Dixon e, in attesa di poter vedere lo show che sta per debuttare negli Stati Uniti anche in Italia, nuove foto della serie ci danno un’idea di come il protagonista sia arrivato sulle coste francesi per determinare l’ambientazione del nuovo arco narrativo.

La serie seguirà le avventure dell’eroe nel tentativo di recuperare la memoria e di capire come sia finito in un Europa nella morsa del caos con le immagini rilasciate dalla rete AMC ci anticipano, senza dare troppe spiegazioni in merito, come Daryl sia arrivato sulle spiagge francesi.

Nelle foto possiamo vedere prima Daryl legato su una barca rivoltata e quindi su una spiaggia, intento a dissetarsi da un secchiello giocattolo per bambini.

The Walking Dead: Daryl Dixon è il primo prodotto del franchise che si svolge al di fuori degli Stati Uniti d’America, introducendo quindi la situazione del resto del mondo all’universo narrativo della serie madre.

L’attesa sta per concludersi, almeno per gli americani, che presto potranno avere gran parte delle risposte che cercano, nel frattempo, vi lasciamo all’emozionante trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon.