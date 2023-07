The Walking Dead: Daryl Dixon prigioniero di alcune suore nel nuovo trailer dello spin-off

Nel corso della notte, durante la messa in onda dell'ultimo episodio di Dead City, AMC ha diffuso anche in streaming il nuovo teaser trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spin-off che vedrà protagonista assoluto il personaggio interpretato da Norman Reedus, mentre è disperso in Francia. Nel filmato lo vediamo prigioniero di alcune suore.

Nel corso di una precedente intervista, Norman Reedus aveva già parlato di "un'atmosfera religiosa" in The Walking Dead: Daryl Dixon. Quello che non ha detto del nuovo spin-off di The Walking Dead è invece apparso nel nuovo trailer: suore che brandiscono pungoli e bruciano Daryl, legato a un letto in un castello francese, probabilmente un convento.

Dopo che alcuni frammenti del precedente trailer hanno mostrato Daryl mentre sbarcava in una Marsiglia post-apocalittica, in Francia, ed esplorava quello che potrebbe essere il laboratorio Primrose visto in The Walking Dead: World Beyond, questo nuovo teaser è stato trasmesso durante l'episodio di domenica di The Walking Dead: Dead City che mostra Daryl... che viene marchiato dalle suore?

"Il tono è molto diverso, il [look è] molto diverso. L'illuminazione è diversa", ha dichiarato Reedus a ComicBook. "Vedremo dei castelli e la trama ha un'atmosfera religiosa. Parte della storia mi vede in mezzo a un gruppo di persone che parlano francese. Sto cercando di capire: 'Ci sarà un combattimento?'".

A proposito di suore, avete già visto il trailer di The Nun 2?

Vi riportiamo nuovamente la trama dello spin-off diffusa da AMC: "Daryl approda in Francia e lotta per capire come sia arrivato lì e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia distrutta ma resistente, mentre spera di trovare un modo per tornare a casa. Durante il viaggio, però, i legami che crea lungo la strada complicano il suo piano finale".

In Francia, Daryl incontrerà Isabelle (Clémence Poésy), membro parigino di un gruppo religioso progressista che si ritrova a confrontarsi con il suo oscuro passato, e lo sfollato Brit Quinn (Adam Nagaitis), un trafficante del mercato nero e proprietario di un nightclub parigino underground. Tra gli altri sopravvissuti che verranno introdotti nella serie ci sono Genet (Anne Charrier), Sylvie (Laika Blanc Francard), Fallou (Eriq Ebouaney), Codron (Romain Levi) e Laurent (Louis Puech Scigliuzzi).