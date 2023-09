The Walking Dead: Daryl Dixon, promosso o bocciato? Il punteggio Rotten Tomatoes

Gli spin off sono diventati all'ordine del giorno per la maggior parte dei grandi successi televisivi. E' toccato anche a The Walking Dead che sta inaugurando una storia standalone incentrata su Daryl. In attesa dell'uscita della serie, sono arrivate le prime recensioni su Rotten Tomatoes.

Dopo che le serie tv spin off di The Walking Dead hanno ripreso la produzione nonostante lo sciopero, si è cominciato a parlare dei primi risultati ottenuti da Daryl sugli aggregatori. Rotten Tomatoes non è mai stato particolarmente clemente con gli spin-off o, più in particolare, con The Walking Dead. Nonostante ciò sono iniziate ad arrivare le prime recensioni dalle anteprime stampa e il risultato parziale non è esattamente negativo, anzi.

Forse ci si aspettava qualcosa di più ma, al momento, la serie con protagonista uno dei personaggi più amati del mondo di The Walking Dead ha ottenuto il 71% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e pare che il numero sia destinato inevitabilmente a lievitare dopo l'uscita della serie. In generale i pareri da parte delle testate americane ed internazionali sembrano essere abbastanza positivi, soprattutto riguardo il modo in cui è stato "raccontato" il protagonista e come si è approcciato alla sua storia.

I pareri positivi, però, non l'hanno messa al riparo dalle critiche. Daryl è stata definita anche come una brutta copia di The Last of Us, facendo riferimento all'ambientazione post apocalittica. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!