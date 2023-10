The Walking Dead: Daryl Dixon, quando esce in Italia lo spin-off con Norman Reedus?

Quando esce in Italia The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spin-off con Norman Reedus? La serie tv sequel di The Walking Dead e nuovo capitolo del fortunato e popolare franchise nato dai fumetti di Robert Kirkman è trasmessa in Nord-America dalla piattaforma di streaming AMC+, ma per l'Italia?

Ebbene, purtroppo al momento The Walking Dead: Daryl Dixon non ha una data d'uscita italiana, ma sappiamo che com'è stato anche per le ultime stagioni di The Walking Dead la serie tv sequel spin-off sarà trasmessa nel Bel Paese in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+. Considerato che l'ultimo episodio della prima stagione (composta da un totale di sei puntate) andrà in onda negli Stati Uniti alla fine di questa settimana, più precisamente il 15 ottobre, è possibile che Disney+ Italia ci fornirà maggiori dettagli sull'uscita di The Walking Dead: Daryl Dixon nelle prossime settimane: ovviamente i fan si augurano che lo show possa arrivare sul nostro mercato entro la fine del 2023, o al massimo nei primi mesi del 2024, ma per tutti i prossimi aggiornamenti vi invitiamo a restare sintonizzati sui canali di Everyeye.

Ricordiamo che The Walking Dead: Daryl Dixon è ideata da David Zabel: si tratta del quinto spin-off dell'universo di The Walking Dead e il secondo sequel della serie televisiva originale, basata sul fumetto omonimo di Robert Kirkman e Tony Moore. Daryl Dixon è ambientata in Francia, dove il protagonista si risveglia senza ricordi della traversata: ovviamente l'epidemia di zombie è arrivata anche qui, e Daryl dovrà forgiare nuove alleanze per trovare un modo di tornare a casa.

Per altri contenuti guardate il trailer finale di The Walking Dead: Daryl Dixon.