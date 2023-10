The Walking Dead, Daryl Dixon fa il nuovo record di ascolti su AMC

The Walking Dead: Daryl Dixon ha esordito con ottimi voti, e adesso la nuova serie spin-off ha appena raggiunto un nuovo record.

La première dello Spin off di The Walking Dead dedicato a Daryl Dixon è adesso la più vista tra le serie AMC, superando di fatto The Walking Dead: Dead City. La prima stagione sembra essere sulla buona strada per diventare una delle più guardate tra quelle prodotte da AMC. Il quarto episodio ha registrato il massimo degli ascolti stagionali sul canale in termini di spettatori totali: 1,1 milioni. Dan McDermott, presidente dell'entertainment e degli AMC Studios per AMC Networks, ha dichiarato:

"È un'emozione vedere che questo ultimo capitolo dell'Universo di The Walking Dead sia arrivato a stabilire record su AMC+ e a registrare una crescita costante di spettatori nelle prime quattro settimane su AMC. Grazie a Norman Reedus per aver portato le sue “pessime decisioni” in Francia, a David Zabel, Scott M. Gimple, Clémence Poésy e al resto dell'eccezionale cast e ai fan più appassionati e impegnati. C'è molto di più e molte grandi sorprese in arrivo per questo show e per questo universo in espansione".

Nel nuovo spin-off della serie Daryl Dixon si ritrova in Francia senza sapere come sia successo. La serie mostra l’apocalisse Zombie da un punto di vista europeo, raccontando una nazione che resiste alle difficoltà e al caos.

Per chi si fosse perso il primo episodio della serie, la premiere di The Walking Dead: Daryl Dixon si trova su YouTube completamente gratis.