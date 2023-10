The Walking Dead: Daryl Dixon, le riprese dello spin-off sono pronte a ripartire

Mentre The Walking Dead: Daryl Dixon fa record di ascolti su AMC, i fan si chiedono quando inizieranno le riprese della seconda stagione, interrotte a causa degli scioperi che hanno messo in ginocchio Hollywood. Fortunatamente c'è un'ottima notizia.

Come aveva già assicurato i vertici dell'emittente televisiva statunitense, le mobilitazioni non avrebbe interferito con la programmazione del 2024 nella quale rientra la serie TV su Daryl Dixon e la promessa sarà mantenuta. Grazie a un particolare accordo, la produzione dello spin-off riprenderà il 20 ottobre così come riportato da Comicbook.com. Infatti, ricordiamo che AMC Networks non fa parte del sindacato AMPTP, ottenendo così l’Interim Agreement che classifica TWD: Daryl Dixon una produzione indipendente che può continuare la produzione anche durante lo sciopero SAG-AFTRA insieme ad altre serie TV firmate da AMC come TWD: The Ones Who Live e lo show basato su Intervista con il vampiro di Anne Rice.

"Abbiamo un sacco di cose da filmare, ma siamo abbastanza in forma", ha detto lo showrunner David Zabel in vista della seconda stagione dello spin-off con protagonista Norman Reedus e le sue parole non possono che anticipare ancora tante sfide per Daryl Dixon.

Nell'attesa di aggiornamenti sulle riprese, potete scoprire quando uscirà lo spin-off su Daryl Dixon in Italia.