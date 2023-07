The Walking Dead: Daryl Dixon sbarca a Parigi nel nuovo trailer dello spin-off

Nel corso della notte scorsa, AMC ha diffuso in streaming un nuovo teaser trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon, spin-off interamente incentrato sul personaggio di Norman Reedus. Nelle nuove immagini lo vediamo aggirarsi per la prima volta per le strade di Parigi, con tanto di Tour Eiffel in completo decadimento dopo l'apocalisse zombie.

Avevamo già visto Daryl Dixon in Francia, nello specifico a Marsiglia, ma fino ad ora non lo avevamo mai ritrovato per le strade della capitale Parigi che adesso ci viene presentata nella sua versione post-apocalittica, secondo il look consueto della serie The Walking Dead.

Le immagini mostrano Daryl risalire lungo la Senna, mentre la Torre Eiffel in rovina si rivela in una Parigi post-apocalittica, in Francia. "Il mio nome è Daryl Dixon", racconta. "Se non dovessi tornare, voglio che sappiano che ci ho provato".

Nel nuovo spin-off di Walking Dead, il cui debutto è fissato il 10 settembre su AMC e AMC+, "Daryl approda in Francia e lotta per capire come sia arrivato lì e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia distrutta ma resistente, nella speranza di trovare un modo per tornare a casa. Durante il viaggio, però, i legami che si crea lungo la strada complicano il suo piano finale". Nel precedente trailer di Daryl Dixon vedevamo il personaggio braccato da un gruppo di suore in un castello.

La Iron Lady non è l'unico luogo iconico che verrà modificato nell'universo di The Walking Dead. "Distruggeremo il Louvre e altre cose", aveva detto Reedus parlando della serie ambientata e girata a Parigi e dintorni. "In qualche modo vengo catapultato lì, e non ci sono arrivato di mia spontanea volontà".

All'inizio di questa settimana, AMC ha annunciato la data di uscita a settembre e ha rivelato le prime immagini del cast parigino: Isabelle (Clémence Poésy), Genet (Anne Charrier), Fallou (Eriq Ebouaney), Sylvie (Laika Blanc Francard), Codron (Romain Levi) e Laurent (Louis Puech Scigliuzzi). Adam Nagaitis (The Terror) interpreterà Quinn, descritto come un inglese sfollato che opera nel mercato nero ed è proprietario di un sexy nightclub underground di Parigi.