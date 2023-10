The Walking Dead: Daryl Dixon è agli sgoccioli nel trailer finale della Stagione 1

Dopo aver ottenuto il punteggio più alto per una serie The Walking Dead, lo spin-off incentrato sul Daryl Dixon di Norman Reedus sta per giungere al termine e così nella notte AMC ha diffuso in streaming il trailer del finale della prima stagione che andrà in onda domenica prossima. Come sappiamo, lo spin-off è stato rinnovato per una Stagione 2.

L'episodio 5 della serie si è concluso con Daryl che affronta uno zombie più forte e più veloce in un'arena Pouvoir. Il leader del gruppo antagonista, Genet, ha anche intenzione di far sì che Laurent sostenga il Pouvoir per portare l'Unione della Speranza sotto il suo controllo.

Il trailer di questo primo finale di stagione per la serie rivela che Daryl, Laurent e Isabelle si riuniranno dopo la fuga del protagonista dallo zombie che è stato costretto a combattere. Mentre il gruppo fa un'ultimo tentativo per raggiungere il Nido, Genet manda Codron a cercarlo, sperando che possa finalmente mettere in atto la sua vendetta dopo che Daryl ha ucciso suo fratello.

Ora che è stato confermato che Daryl fuggirà dalle grinfie del Pouvoir, sembra che possa arrivare al Nido con Isabelle e Laurent. Vista l'importanza di Laurent per l'Unione della Speranza, però, non è chiaro se continuerà ad accompagnare Daryl nel suo futuro viaggio. Soprattutto perché Daryl è ancora concentrato sul suo ritorno a casa, nonostante abbia stretto un forte legame con Isabelle e Laurent durante il viaggio verso il Nido.

Al momento, però, non si sa cosa aspetti Daryl a casa, visto il mistero che avvolge la sua ultima conversazione con Carol. Una conversazione tra i due nell'episodio 5 ha rivelato che qualcuno è tornato nelle comunità della Virginia, anche se Daryl non è in grado di capire chi sia. Questo aspetto sarà probabilmente affrontato nella seconda stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, che a quanto pare vedrà Carol attraversare l'Atlantico per raggiungere Daryl in Francia. A proposito, vi siete mai chiesti quanti anni ha Daryl in The Walking Dead?

A causa del futuro ricongiungimento tra Daryl e Carol sembra che il finale di stagione non mostrerà Codron vendicarsi di Daryl. Tuttavia, questo non significa che il fedele servitore di Genet non farà del male a qualcun altro del gruppo a cui Daryl si è affezionato. Quanto ancora dovranno soffrire Daryl, Isabelle e Laurent prima di arrivare al Nido sarà chiaro quando il finale andrà in onda domenica prossima su AMC.